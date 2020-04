Après l'orage et les inondations, l'heure des réparations dans l'ouest de la Somme

Ce samedi, les habitants d'une dizaine de communes de l'ouest de la Somme ont commencé à remettre en état leurs maisons et leurs rues, touchées par le violent épisode orageux de vendredi soir, survenu vers 18h à l'est d'Abbeville.

Très localisé, la dépression météorologique, marquée par des grêles et une forte pluie (jusqu'à 40 millimètres par endroit), a entraîné des inondations et des coulées de boue sur les communes de Allery, Bernâtre, Buigny-l'Abbé, Bussus-Bussuel, Cocquerel, Conteville, Cramont, Francières, Maison-Roland, Maizicourt, Pont-de-Metz, Saint-Riquier, Vauchelles-les-Quesnoy et Yaucourt-Bussus.

Sur ces trois communes, trois ont particulièrement souffert : Bussus-Bussuel, Francières et Buigny-l'Abbé. 120 habitations ont d'ailleurs été touchées par les inondations.

La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les maires des communes concernées

Maire de Bussus-Bussuel, Mathieu Doyer salue la solidarité "exemplaire" des habitants de la commune, occupés ce samedi à retirer la boue dans une dizaine de caves et sous-sols, à l'aide d'une pelle, d'un seau ou d'un râteau.

Une trentaine de bénévoles de la Croix Rouge de la Somme se sont aussi mobilisés sur ces trois communes pour aider les personnes les plus touchées et les plus vulnérables. Même situation à Buigny-l'Abbé, et Francières, où "tout le monde est très fatigué" selon Gladys, une habitante.

Les bénévoles de la Croix-Rouge avec les habitants des communes sinistrées de Francières et Buigny-l'Abbé - Croix-Rouge française (Somme)

Le Conseil départemental de la Somme est aussi venu en renfort ce samedi avec des tracteurs et des remorques pour enlever la boue et les cailloux sur la voirie et les routes départementales. Si la RD1001 entre Abbeville et Flixecourt est de nouveau ouverte depuis samedi matin, d'autres axes comme les RD 183 et 153 sont encore difficilement praticables sur certaines portions.

Le retour à la normale n'est que très progressif sur les communes touchées par ces inondations. L'électricité est quand même rétabli dans tous les foyers. Au total, 240 clients d'Enedis ont été privés d'électricité entre vendredi soir et samedi après-midi.

Face à ces inondations d'une ampleur inédite dans ce secteur de l'ouest de la Somme, les maires des communes concernées vont pouvoir demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.