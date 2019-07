Après la canicule, le retour des orages et de la pluie en Creuse

Après les fortes chaleurs de cette semaine en Creuse, le département est en vigilance jaune aux orages ce vendredi. De fortes averses sont prévues ce samedi avant le retour des éclaircies dimanche et lundi.

Creuse, France

L'épisode de canicule terminé, voici venir les orages et la pluie sur toute la Creuse ! Tout le département va être abondamment arrosé ce vendredi 26 et samedi 27 juillet, avant de retrouver le beau temps et des températures de saison dimanche. La dernière fois qu'il a autant plu en Creuse remonte au 21 juin.

Pluies orageuses vendredi et samedi

Vendredi 26 juillet, les orages remontent depuis le plateau de Millevaches sur le Nord du département. A Gentioux-Pigerolles en début d'après-midi, 33 millimètres d'eau sont tombés en moins d'une heure. Localement les averses peuvent donc être très fortes, avec quelques rafales de vent à 60 km/h.

En moyenne, il devrait tomber entre 10 et 20 millimètres d'eau. La pluie et les orages s'arrêtent en début de soirée ; les températures vont chuter autour de 18 degrés.

La pluie va reprendre dans la nuit de vendredi à samedi, puis tous le matin avant de s'interrompre en début d'après-midi. Samedi soir, rebelote : des averses soutenues vont arroser toute la Creuse. Et il va faire frais pour la saison : entre 17 et 21 degrés. Au total, sur les deux jours, jusqu'à 50 millimètres d'eau vont pouvoir tomber localement.

Le retour du beau temps dimanche

Conséquence de toute cette pluie : il va faire frais dimanche matin ! Aubusson va se réveiller avec 7 degrés au mercure. Les températures vont ensuite augmenter dans la journée (de 19 à 23 degrés), et le soleil va remplacer les nuages dans le ciel.

Selon Météo France, il ne devrait pas y avoir d'épisode aussi violent que la mini-tornade à Chambonchard. Cette mini-tornade est en effet provoquée par la chaleur extrême accumulée après la canicule.