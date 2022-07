Après la canicule, les Deux-Sèvres et la Vienne en vigilance jaune aux orages

Après l'alerte canicule, alerte aux orages dans le Poitou. Les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne sont placés en vigilance jaune par Météo France ce mardi 19 juillet.

La vigilance canicule est levée dans le Poitou mais Météo France place ce mardi 19 juillet les Deux-Sèvres et la Vienne en vigilance jaune aux orages. La préfecture des Deux-Sèvres appelle à la prudence et indique que "le risque de feu de végétation reste élevé, notamment en cas d'impact de foudre et de vent".

