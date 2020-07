Après la chaleur, vigilance orange aux orages en Ile-de-France

L’Île-de-France est placée à partir de ce vendredi 16h en vigilance aux orages. Il s'agit de tous les départements franciliens, Paris, sa petite (75-92-93-94) et sa grande couronne (91-78-95-77). "Après une journée de très forte chaleur, il s'agit d'un épisode orageux accompagné de phénomènes localement violents nécessitant une vigilance particulière", alerte Météo France, les températures atteignant 40 degrés ce vendredi après-midi dans la région. Avec le réchauffement climatique, les vagues de chaleur pourraient être deux fois plus nombreuses d'ici 2050, prévoit Météo-France.

La circulation différenciée

À cause de cette chaleur, la circulation différenciée a été mise en place en Ile-de-France en prévision d'un épisode de pollution à l'ozone. Dans le territoire "délimité par l'A86", seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler ce vendredi entre 5h30 et 20h. Des contrôles seront mis en place, "avec discernement, compte tenu des départs en congés", a précisé la préfecture de Paris.

Alors que le covid-19 continue à circuler, la Direction générale de la Santé (DGS) recommande de porter une attention particulière aux personnes âgées, vulnérables aux fortes chaleurs. "Soyons solidaires, vigilants, prenons de leurs nouvelles, proposons-leur de l'aide si besoin et rappelons-leur les recommandations", souligne la DGS : boire régulièrement de l'eau, se rafraîchir le corps, fermer les fenêtres et volets la journée, les rouvrir le soir s'il fait plus frais. "Le respect des gestes barrières, la distanciation physique et le port du masque lorsque celle-ci n'est pas possible, doivent perdurer", souligne la DGS.