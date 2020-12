Après la douceur, la Touraine entre dans l'hiver pour Noël

Alors qu'on n'était pas loin de battre ce mardi des records de douceur pour un mois de décembre, l'hiver est bien là en Touraine avec des températures de saison voire en dessous des normales et un retour des gelées pour ce samedi matin. Mais ce ne sera pas le Noël le plus froid depuis dix ans.

Ce Noël 2020 sera-t-il le plus froid que l'on ait connu depuis 10 ans ? C'est ce que prévoit Météo France dans certaines régions françaises. Mais en Touraine, ce ne sera pas tout à fait le cas.

Alors, certes, rien à voir avec la douceur remarquable et anormale de ce début de semaine. Plus de 15-16 degrés en Indre-et-Loire relevés ce mardi, on n'était plus très loin du record de douceur pour un mois de décembre qui est de 18,3°C.

Mais depuis ce jeudi après-midi, le mercure chute. Pour ce noël, les maximales ne dépasseront pas les 7 à 8°C, et les gelées sont de retour pour ce samedi matin.

Les dernières chutes de neige pour un Noël en Touraine datent de 2010

Selon le site de Météo France à Tours, ce Noël 2020 est comparable à celui de 2018. Mais il reste plus doux ou plutôt moins froid que celui de 2010 où le mercure n'avait pas dépassé les deux degrés. Et c'est aussi en 2010 que l'on retrouve les dernières chutes de neige pour un Noël en Touraine. En l'occurrence, quelques flocons qui avaient brièvement blanchi de façon nos paysages le jour du réveillon.