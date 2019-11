Après la neige, les dégâts et 100.000 foyers sans électricité en Drôme-Ardèche

Drôme, France

La neige s'est arrêtée de tomber en milieu de nuit après un épisode rarissime aussi tôt dans la saison et avec de pareilles quantités. Il est tombé entre 10 et 20 cm en Vallée du Rhône, du jamais vu depuis 20 ans pour un 14 novembre.

Avec le radoucissement, la circulation s'est nettement améliorée. Les poids lourds sont autorisés à nouveau à circuler dans la Drôme depuis 8 heures du matin (avec un effet différé à 10 heures pour l'A7 dans le sens Sud-Nord pour ne pas encombrer trop tôt les routes de l'Isère et du Rhône. Ils le seront en Ardèche à partir de 10h.

Ecoles fermées et eau trouble au robinet à Valence

Le point noir qui demeure, ce sont les coupures d'électricité. Selon Enedis, 100.000 foyers sont toujours privés d'électricité en Drôme-Ardèche. Certains établissements scolaires n'ont plus de chauffage et sont fermés : écoles Brossolette, Rigaud, Vallès et Michelet à Valence, écoles de Saint-Marcel-les-Sauzet, Saint-Marcel-lès-Valence, Mours-Saint-Eusèbe et collège Jean Macé à Portes-lès-Valence. L'eau est trouble au robinet sur une partie de la ville de Valence à cause d'une coupure d'électricité sur l'alimentation du réseau en eau mais elle reste potable. Il pourrait y avoir des baisses de pression voire des coupures durant la journée.

Il y a des dégâts énormes sur la végétation, avec des centaines (des milliers ?) d'arbres renversés sous le poids de cette neige particulièrement lourde. Il y aurait également de nombreux dégâts sur les bâtiments d'élevage avec des toitures effondrées dans la Drôme.