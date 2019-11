Après les fortes pluies et orages de ces derniers jours, certains cours d'eau en Mayenne ont vu leur niveau s'élever, avec des risques d'inondations.

Après la pluie, la Mayenne et l'Oudon en vigilance jaune

Changé, France

Dans la nuit du 26 au 27 novembre, le niveau de la Mayenne est monté de plus de 50 millimètres par endroits. Le mercredi 27 novembre aux alentours de 9 heures, la préfecture du département a mis l'Oudon et la Mayenne en vigilance jaune avec interdiction d'y naviguer. Pour ces deux rivières, il n'y avait pas jusqu'à présent de vigilance particulière. Une autre rivière, le Vicoin, est entre temps sortie de son lit.

Pour certaines communes proches de ces cours d'eau, il existe toujours un risque d'inondation si les averses continuent.

La proximité des habitations

Dans la commune de Changé, de nombreuses habitations et jardins donnent sur la Mayenne. Avec l'élévation du niveau de la rivière, l'inquiétude a gagné certains habitants.

Au fond de son jardin, Régine a habituellement quelques marches qui mènent vers une plateforme d'où il est possible d'embarquer sur un petit bateau. "Là, on ne voit même plus les marches, seule la première marche est encore visible. Si l'eau continue à monter, elle atteindra bientôt mon jardin", précise-t-elle. Pour cette Changéenne, l'inquiétude est palpable.

Je stresse car je ne voudrais pas que la rivière continue de monter

Paul, l'un des voisins, est moins inquiet: "il faudrait bien un mètre de plus pour que la rivière atteigne ma maison et envahisse ma cave, donc pour le moment ça va".

D'autres comme Alain, n'ont rien à craindre pour leur maison mais scrutent tout de même les prévisions données par Météo France et Vigicrues, "juste pour être sûr", explique-t-il.

Malgré la vigilance jaune, la préfecture de la Mayenne rappelle que c'est une "crue de saison" et que pour le moment, "les niveaux d'eau ne sont pas exceptionnels".

Un mois de novembre record

D'après Météo France, la journée du 26 novembre est pour le moment la plus pluvieuse du mois avec 32 millimètres de pluie recensé à Laval dans la nuit du 26 au 27 novembre.

Un record de pluviométrie est également à constater, notamment à Laval où il est tombé 170 millimètres de pluie. Il n'y avait pas eu autant de pluie à Laval depuis 2010.