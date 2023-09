Après le déluge, des dégâts dans le nord de la Drôme et de l'Ardèche

En plaçant l'Ardèche et la Drôme en vigilance orange, Météo France avait anticipé cet épisode orageux alimenté par un flux de sud. Mais les intensités ont dépassé les prévisions. L'air chaud et humide a nourri des pluies diluviennes sur une diagonale de allant de Vals-les-Bains à Beaurepaire en Isère pendant environ neuf heures. On peut parler de déluge par endroits. Il est parfois tombé deux fois la quantité de pluie de tout un mois de septembre : 210 millimètres d'eau selon le relevé de Météo France à Saint-Sorlin-en-Valloire, 275 mm selon le capteur du service de prévisions des crues à Saint-Jean-de-Muzols. Un record pour ces communes.

220 interventions des pompiers de Drôme-Ardèche

C'est une chance qu'il n'y ait pas eu de victime. C'est aussi le fruit de la réactivité des communes et des secours et le résultat des travaux réalisés depuis les inondations de 2008. Les dégâts sont divers : de la boue entrée dans de nombreuses maisons et dans des commerces, des arbres tombés sur des routes, des éboulements. Dans la Drôme, les pompiers ont géré 1500 appels dans la journée qui ont donné lieu à 130 interventions mobilisant 200 pompiers. En Ardèche, 120 pompiers ont réalisé 90 interventions.

Les automobilistes ont été surpris par un éboulement sur la route Lamastre-Tournon © Radio France - Damien Mougey

Des coulées de boue dans le village de Vion en Ardèche

Ici, la pluie n'a pas cessé de tomber dans la matinée. L'eau a déferlé dans la colline derrière la commune de Vion. Elle a traversé les vignes avant d'arriver dans le village. Le ruisseau de Merdan à Vion s'est bouché, il a débordé. "On a vu la vague arriver dans le village. Il y avait un gros volume d'eau. Le lit du ruisseau est passé par-dessus le mur" raconte Fabien.

Le ruisseau de Merdan à Vion a débordé. L'eau a déferlé dans le village de Vion en Ardèche. © Radio France - Lucile Auconie

Les habitants se sont mobilisés pour nettoyer les ruelles du village. © Radio France - Lucile Auconie

La cave d'une habitante de Vion a été inondée. © Radio France - Lucile Auconie

Les pompiers ont été mobilisés toute la journée pour vider les caves. La salle municipale de la commune a été ouverte pour les habitants touchées par les intempéries. Une dizaine de personnes pourraient être relogées ce lundi soir. Deux à trois maisons ont été fortement touchées par des infiltrations d'eau.

L'eau est rentrée dans l'école du village

Laurence la maîtresse, rassure "nous avons fait faire des jeux aux enfants. Ils sont restés tranquillement à l'intérieur. Nous avons attendu que l'eau s'évacue. Heureusement il n'y a pas de blessé, c'est le principal". Les professeurs ont ensuite nettoyé les locaux de l'école. Dans la cour de récréation, l'eau s'est évacuée en début d'après-midi. Les enfants ont pu rester à l'école.

L'école de Beausemblant ne peut pas rouvrir mardi

D'autres écoles ont été évacués. C'est le cas par exemple de l'école Gisèle Halimi de Saint-Vallier où la cantine a été inondée. Le collège de Saint-Vallier a lui été évacuée vers 15h30 pour garantir le retour avec les transports scolaires. Seule une école ne pourra pas rouvrir ce mardi matin, celle de Beausemblant dans le Nord-Drôme où le nettoyage n'est pas terminé.

Du chômage technique dans plusieurs entreprises

Selon la préfecture de la Drôme, du chômage technique est prévu pour deux entreprises suite aux dégâts : à Alphaform à Beausemblant et à l'Intermarché d'Anneyron.