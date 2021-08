Après le gel d'avril, la Drôme ne sera pas le premier département producteur d'abricots

C'est l'heure du bilan pour les producteurs d'abricots de la Drôme. Le gros de la récolte est passé, il ne reste que quelques abricots tardifs à ramasser, et il n'y a pas eu de bonnes surprises après le gel historique du mois d'avril. "Le gel n'a pas pardonné, assure Bruno Darnaud, président de l'AOP Pêches et abricots de France et arboriculteur à la Roche-de-Glun (Drôme). La très grande majorité des producteurs de la Drôme atteindront péniblement les 10 à 15% de récolte." Seuls quelques exploitations ont été épargnées, notamment dans le secteur de Montélimar.

Les pertes sont telles que la Drôme va même perdre cette année sa place de premier département producteur d'abricot : "Les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, et même des Pyrénées-Orientales devraient nous passer devant cette année. Mais on espère retrouver notre place de leader assez vite", explique Bruno Darnaud. Mais pour reprendre la première place du podium, il faudra une année 2022 plus clémente, sans gel et sans grêle, ce qui est de plus en plus rare.

S'adapter pour survivre

Les épisodes météorologiques violents se multiplient ces dernières années, à tel point que la filière s'interroge : pourra-t-on encore longtemps produire des abricots dans la Drôme ? "Oui, il y a un avenir pour les fruits à noyau dans la Drôme", répond Bruno Darnaud qui préconise quelques solutions pour permettre à la filière de survivre. Et notamment la diversification des exploitations, en produisant en plus des abricots des fruits qui résistent mieux au gel comme "la pêche nectarine ou encore les pommes." De nouvelles cultures qu'il faudra accompagner d'équipements de protection, comme les filets anti-grêle.