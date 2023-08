Après le passage des orages en Picardie, des dégâts sur les voies ferrées et les installations électriques

Les orages assortis de violentes rafales et de la foudre ont fait plusieurs dégâts à travers la Picardie ce jeudi 24 août, notamment sur les voies ferrées et les installations électriques. La Somme, l'Oise et l'Aisne sont à nouveau en vigilance orange à partir de 21h et jusqu'à vendredi matin, 25 août, à 6h.

Le point à 15h00

Il reste autour de 4.000 clients picards privés d'électricité selon Enedis, dont 3.000 dans l'Aisne. Cela fait suite à un pic de 11.000 clients sans courant à 11h ce jeudi matin, essentiellement dans l'Aisne et la Somme dans le secteur de Rainneville pour une heure et demi. Enedis mobilise une cinquantaine d'agents pour sécuriser les installations frappées par le vent ou la foudre.

Plusieurs arbres tombés sur des caténaires interrompent la circulation sur deux lignes picardes : Amiens-Creil, et Compiègne-Tergnier, avec une reprise estimée à 18h00.

Dans la matinée, les intempéries ont abîmé les toitures de trois maisons à Muille-Villette près de Ham dans la Somme.

Toujours dans la Somme, foudre est tombée sur un coffret électrique à Feuquières-en-Vimeu. Un début d'incendie s'est propagé à des haies voisines mais les pompiers l'ont éteint avant qu'il ne touche des habitations.

Dans l'Aisne, à Chauny, Météo-France a relevé des pluies torrentielles : 26 mm en 30 minutes et une rafale de vent à 113 km/h.