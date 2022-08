Après les fortes chaleurs de l'été, le risque d'épisodes cévenols est élevé dans l'Hérault

La mer Méditerranée est 6 degrés plus chaude qu'à la normale. La ville de Montpellier se prépare donc à un automne marqué par des épisodes cévenols plus fréquents et surtout plus violents. Un avant-goût des effets du dérèglement climatique qui suppose de s'adapter.

A l'instar de la Corse qui vient de connaître des intempéries d'une violence extrême, dans l'Hérault on s'attend à des épisodes cévenols particulièrement virulents cet automne. Principal signe avant-coureur : la température de la Méditerranée. La mer est en moyenne 6 degrés plus chaude qu'à la normale, ce qui accroît l'évaporation et donc le risque de fortes précipitations.

Par anticipation, la ville de Montpellier se prépare et incite les habitants à se remémorer les bons gestes. Une précaution qui, dans bien des cas, peut limiter les dégâts.

Une situation de plus en plus préoccupante

Les trombes d'eau tombées sur l'est héraultais à la mi-août n'ont peut-être été que les prémices d'une fin d'année bien arrosée. Un risque pris au sérieux à Montpellier. "Nous sommes inquiets car la situation est plus préoccupante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a cinq ans", souligne d'emblée Sébastien Cote, l'adjoint au maire en charge de la protection des populations. Sans être "alarmiste", il relève un risque de plus en plus violent et récurrent.

En deux ans, les effectifs de la sécurité civile ont été doublés. Il y avait trois personnes à temps plein en 2020, il y en aura 8 en 2023 afin de suivre la montée en puissances des menaces liées aux intempéries.

Pour s'en protéger, il faut donc commencer part bien huiler la coordination entre les pompiers, les services de la ville et les associations. Une organisation qui permet, entre autres, d'activer rapidement une cellule de crise.

Mobiliser les citoyens

Pour faire face aux intempéries, la ville de Montpellier peut compter sur les volontaires de sa réserve citoyenne. Un groupe, constitué il y a deux ans, et qui compte aujourd'hui 80 réservistes en mesure d'appuyer les secours en cas de crise. "Les réservistes sont également présents dans le post-crise pour aider les habitants sinistrés", appuie Sébastien Cote.

L'autre enjeu est de "sensibiliser la population" aux risques. Une "acculturation" nécessaire selon Sébastien Cote pour que chacun adopte les bons gestes. "Certains pays, comme le Japon, sont bien en avance sur nous, et nous devons donc nous y préparer", précise-t-il.

Comment être alerté ?

Pour être bien informé en cas d'alerte pluies et inondations, plusieurs canaux sont ouverts :

Les téléalertes de la ville de Montpellier : s'inscrire ici. Pour l'heure, seuls 2% des habitants de Montpellier ont fait cette démarche.

de la ville de Montpellier : s'inscrire ici. Pour l'heure, seuls 2% des habitants de Montpellier ont fait cette démarche. Les réseaux sociaux : en particulier les comptes Twitter des pompiers de l'Hérault, de la police nationale de l'Hérault et de la ville de Montpellier.

: en particulier les comptes Twitter des pompiers de l'Hérault, de la police nationale de l'Hérault et de la ville de Montpellier. Les médias : France Bleu Hérault est à vos côtés toute l'année !

Accepter pour ne pas subir

Parmi les bons comportements à retenir en cas d'épisodes cévenols, le lieutenant-colonel Gilbert Arnal recommande à chacun de "se contraindre un peu pour ne pas subir". Pour ne pas se mettre en danger, il suggère de bien connaître le risque associé aux lieux que l'on fréquente habituellement. A commencer par les trajets. "Croyez-moi, lors d'un épisode méditerranée, la plupart de nos missions consistent à aller s=chercher des personnes qui ont bravé une l'interdiction de circuler dans une rue inondée", atteste le pompier.

A Montpellier, trois "points bas" sont connus pour être facilement recouvert par l'eau en cas de fortes précipitations. Ils sont recensés dans la carte ci-dessous.

Une fois le risque connu, le lieutenant-colonel insiste la nécessité de ne pas "minimiser le risque" par habitude des épisodes méditerranéens. Et donc de rester autant que possible à l'abri.

Avant-goût du dérèglement climatique

Ces phénomènes météorologiques sont directement liés au dérèglement climatique. Notamment à la sortie d'un été particulièrement chaud et sec. Depuis juin, un record a été battu dans notre département avec 22 jours consécutifs en alerte orange aux incendies, suivis de deux jours en alerte rouge. Des alertes qui se sont traduites par des feux 33% plus nombreux que d'habitude.

A la clé, l'institut Odoxa relève une prise de conscience chez les citoyens. Aujourd'hui, plus de 7 Français sur 10 craignent d'être touchés directement par les aléas climatiques.