Après les fortes chaleurs de l'été, le risque d'épisodes cévenols est élevé dans l'Hérault

La mairie de Montpellier préfère prévenir que guérir. L'été n'est pas encore terminé dans l'Hérault, mais on s'attend à des épisodes cévenols particulièrement virulents cet automne. Principal signe avant-coureur : la température de la Méditerranée. La mer est en moyenne cinq à six degrés plus chaude qu'à la normale, ce qui accroît l'évaporation et donc le risque de fortes précipitations. Pour se préparer aux risques d'inondation la ville de Montpellier incite les habitants à se remémorer les bons gestes. Une précaution qui, dans bien des cas, peut limiter les dégâts.

ⓘ Publicité

Comment s'informer ?

Les téléalertes de la ville de Montpellier : s 'inscrire ici. Pour l'heure, seulement 6 500 montpellierains ont fait cette démarche.

de la ville de Montpellier : s 'inscrire ici. Pour l'heure, seulement 6 500 montpellierains ont fait cette démarche. Les réseaux sociaux : les comptes Twitter ou FaceBook des pompiers de l'Hérault, de la police nationale de l'Hérault et de la Ville de Montpellier .

: les comptes Twitter ou FaceBook des pompiers de l'Hérault, de la police nationale de l'Hérault et de la Ville de Montpellier . Les médias : France Bleu Hérault à vos côtés toute l'année.

loading

Il faut aussi connaitre les règles de sécurité lors d'une inondation. Le lieutenant-colonel Thomas Jacquemin appelle à la vigilance lorsque le département passe en alerte orange ou rouge : "II ne faut pas sortir de chez soi, éviter de prendre sa voiture pour aller chercher ses enfants à l'école, car nous sommes plus vulnérables sur les routes lors de ces épisodes".

loading