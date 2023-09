Après les gros orages à Pau, des arbres arrachés à travers la ville

Les gros orages de dimanche soir ont provoqué quelques à Pau, notamment des inondations de caves, des arbres arrachés et des coupures d'électricité. Un arbre est également tombé dans la cour de l'école primaire Léon Say. Des dégâts principalement causés par le vent, les rafales ont atteint jusqu'à 135 km/h. Depuis dimanche, les services de la ville sont à pied d'œuvre, ils doivent nettoyer les dégâts et ramasser les branches tombées sur les trottoirs.

Des voitures endommagées

Près de la Foire de Pau, les élagueurs ne chôment pas. Tronçonneuses à la main, ils coupent les branches abîmées sur les arbres. Après des rafales de vent à 135 km/h, les dégâts sont importants. "On a des branches cassées un peu partout, des arbres arrachés, de la casse aussi au niveau des véhicules", décrit Florent Thieffaine, arboriste grimpeur.

Les agents de la ville sont intervenus une centaine de fois. Aucune zone n'a été épargnée. "Absolument tout Pau a été touché, que ce soit à Saragosse ou à la Foire Expo, on a des arbres couchés partout, c'était vraiment de la folie", détaille Jean-Marc Collard, élagueur.

À travers la ville, des branches ont été arrachées par les fortes rafales de vent © Radio France - Justine Claux

"Ça devient de pire en pire"

L'agent de la ville a l'impression que ces tempêtes sont de plus en plus fréquentes. "Ça devient de pire en pire. Avant, c'était vraiment localisé, maintenant, on se rend compte que les tempêtes sont de plus en plus fortes et on commence vraiment à avoir de la casse", assure-t-il.

Mais "on ne peut pas faire grand chose pour prévenir ces dégâts, explique Florent Thieffaine. C'est tellement fort et intense en quelques secondes que les arbres s'abîment, ça va trop vite". Seule possibilité : surveiller fréquemment les arbres, vérifier qu'ils ne sont pas malades et les abattre dans le cas contraire.

En attendant que les agents de la ville aient pu vérifier tous les arbres, les parcs et jardins sont fermés jusqu'à nouvel ordre, prévient la ville de Pau.