Après les violentes chutes de grêle en Haute-Vienne, les habitants ne peuvent que constater les dégâts

En deux minutes c'est devenu l'horreur - Murielle habitante de Verneuil-sur-Vienne

Météo France avait prévenu, l'épisode orageux serait violent et il l'a été. Particulièrement touchée par des averses de grêle, dans la soirée de ce dimanche 19 juin, la commune de Verneuil-sur-Vienne, à l'ouest de Limoges, panse ses plaies. Toitures trouées, parebrise de voitures éclatés, jardins détruits, les habitants sont encore sous le choc et ne peuvent que constater les dégâts :"d'un seul coup le ciel est devenu tout noir et en deux minutes c'était l'horreur. Les tuiles de notre toit ont été cassées, les vitres des voitures ont explosées. _C'était très intense, les grêlons étaient gros comme des balles de golf_". Vraiment c'était impressionnant et depuis cette nuit, c'est le va-et-vient des pompiers et des dépanneurs qui viennent chercher les voitures", témoigne Murielle.

Les carrosseries des voitures n'ont pas résisté aux grêlons gros comme des balles de golf © Radio France - FC

Murielle ne peut que constater les dégâts sur sa voiture © Radio France - FC

Durant la nuit, les pompiers n'ont pas chômé. A l'aide de bâches, ils ont sauvé ce qui pouvait l'être. "Toute la nuit ils nous ont aidé. Heureusement qu'ils étaient là", souffle un habitant du lieu dit La Bouteille, sur la commune de Verneuil-sur-Vienne, où le phénomène météorologique a été particulièrement violent. Très localisée, cette averse de grêle dévastatrice a suivi un couloir. Sur place, on peut facilement constater que seule une bande d'un kilomètre environ a été ravagée :"heureusement il n'y a aucune victime. C'est plus moralement que les gens sont affectés car tous nos biens immobiliers, nos véhicules sont saccagés. Le tout en 5 minutes", insiste David. Sur la commune une famille devra être relogée car les dégâts sont trop importants.

Les pompiers sont intervenus toute la nuit - David Mazeau

Les pompiers passé la nuit à poser des bâches sur les toits endommagés © Radio France - FC

Durant la nuit, les pompiers ont effectué pas loin de 80 interventions, dans les secteurs de Saint-Yrieix-Sous-Aixe et Aixe-sur-Vienne notamment, mais surtout à Verneuil-sur-Vienne, la zone la plus touchée.

Des dégâts ont également été notés à Limoges, vers la Zone Nord, ou encore à Couzeix.

Les réparations devraient durer plusieurs jours © Radio France - FC

Un nouvel épisode orageux prévu pour la nuit de lundi à mardi

Après une accalmie temporaire ce lundi, une nouvelle dégradation orageuse marquée va se mettre en place par le Sud-Ouest en soirée. Ces orages s'accompagneront de phénomènes violents, parfois plus marqués que la nuit précédente. Météo France prévoit encore des chutes de grêle localement fortes ainsi que des cumuls de précipitations intenses, atteignant ponctuellement 30 à 50 mm, localement 60 mm, parfois en moins d'une heure et de violentes rafales de vent de 80 à 100 km/h.