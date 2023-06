PHOTOS - Après les violentes inondations, d'importants dégâts à Séderon dans la Drôme

L'heure est au nettoyage dans le village de Séderon (Drôme) lundi matin. La Méouge a retrouvé son lit mais la rivière a laissé de la boue partout. Après de fortes pluies, la crue de la rivière a été brutale dimanche après-midi emportant tout sur son passage, y compris une caravane et des voitures en stationnement. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais les dégâts sont très importants.

Chez Henri, l'eau a atteint pratiquement 1m50 dans la cuisine et le salon © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Ce sont les maisons riveraines de la rivière et situées en bas du village qui ont été les plus touchées. Chez Henri, par exemple, l'eau est montée jusqu'à 1,50 mètre dans la cuisine et le salon. Henri, 80 ans, témoigne d'un phénomène ultra-rapide "l'eau est montée en moins de dix minutes. Je n'ai même pas eu le temps de monter dans ma chambre". Plusieurs commerces, dont la supérette, ont subi également de gros dégâts. Les routes sont aussi endommagées, le bitume a été emporté à plusieurs endroits.

Le nettoyage ce lundi à Séderon © Radio France - Pierre-Jean Pluvy