Après les violents orages de grêle, la Dordogne de nouveau placée en vigilance orange

Météo France vient de placer la Dordogne, ainsi que 14 autres départements en vigilance orange aux orages. La vigilance est en cours jusqu'à demain mardi 22 juin à 6h. Météo France indique que les orages pourront être accompagnés de grêle, d'importants cumuls de pluie et de vents violents.

Au total, 27 départements en France sont en vigilance orange pour orages ou canicule.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

D'importants dégâts dans le nord-ouest du département

Les orages ont déjà provoqué de gros dégâts matériels dans le nuit de lundi à mardi, dans le nord-ouest du département. A Ribérac, La Roche-Chalais et Vanxains, mais aussi à Saint-Aulaye, autour de Saint-Martin de Ribérac et Montagrier, de gros grêlons sont tombés sur les toits et ont brisé vitres et pare-brises, les cultures sont détruites et de nombreuses personnes sont sans électricité et téléphone. A la mi-journée ce 21 juin, les pompiers recensait plus de 600 interventions.