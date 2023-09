Après trois mois d'exploitation, quel bilan pour les guinguettes de Nancy ?

Les guinguettes de Nancy pleines à craquer sous le soleil du début de l'été, puis désertées lors des fortes averses de fin juillet et août. Les cinq sites - Parc Blondlot, place Carnot, parc de la Cure d'Air, parc Charles III et jardin du musée de l'école de Nancy - auront souffert d'une météo estivale très variable pour cette 4e édition. "Une journée de pluie, c'était une journée de perdue", résume Malek Amir, gérant associé de la brasserie de l'Académie, installée place Carnot.

Des restaurateurs ne retombent pas dans leur frais

Les pluies torrentielles, notamment lors de la première quinzaine d'août, ont mis à mal la fréquentation des guinguettes. "Je pense que cette année, on n'a pas gagné d'argent, voire on en a perdu", tranche Malek Amir, qui a déboursé autour de 8.000 euros pour deux mois et demi d'exploitation sur la place Carnot. A l'inverse, Mathieu Cédric, des Trois Cageots, installés parc Charles III retient une édition réussie : "Globalement, c'est très satisfaisant, meilleur encore qu'en 2022 et 2021, cette année il y a eu une grosse affluence en terme de clientèle."

La mairie de Nancy se dit consciente des aléas climatiques qui ont pesé sur les restaurateurs, mais la mise en place d'une compensation financière n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. "Cela peut être discuté, mais la Ville ne peut pas être tenue responsable qu'il ait plu certains soirs, et que du coup la fréquentation ait été plus faible", rappelle Bertrand Masson, adjoint à la mairie de Nancy en charge de la Culture.

La mairie ira à la rencontre courant septembre de chacun des restaurateurs concernés par les guinguettes pour tirer un bilan en détail de cette 4e édition. La question d'une compensation financière pourrait alors être abordée.