Ardèche : 6 communes reconnues en état de catastrophe naturelle suite aux intempéries du début de mois

Six communes du sud Ardèche ont été reconnues en état de catastrophe naturelle suite au fort épisode cévenol qui a traversé le département au début du mois d'octobre.

Il s'agit des communes de Chambonas, Dompnac, Gravières, Laboule, Sablières et Valgorge.

La catastrophe naturelle est reconnue pour les inondations et les coulées de boue provoquées par les intempéries entre le 2 et le 4 octobre. Les rivières du sud Ardèche étaient brusquement montées à cause des pluies, intenses.

L'état de catastrophe naturelle va permettre aux personnes dont les biens ont été détruits d'être rapidement remboursées par leurs leurs assurances.