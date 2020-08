Ardèche : 66 pompiers ardéchois en route vers la Corse menacée par des incendies

La grande famille des pompiers est soudée et en voilà un énième exemple. 66 pompiers ardéchois partent en renfort en Corse ce samedi matin, avec 22 camions. Les risques d'incendie sont particulièrement prononcés ces prochains jours en Corse et il s'agit d'être au plus près pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Les soldats du feu doivent rester au moins 8 jours sur place. Ils remplacent les pompiers de Drôme et d'Ardèche rentrés ce jeudi de l’île de Beauté.