Crue de la Maronne à Argentat : une dizaine de maisons finalement inondées avec des dégâts variables

Un recensement précis sera fait dans les tout prochains jours mais ce sont au final une grosse dizaine de maisons qui ont été réellement inondées à Argentat après la crue exceptionnelle de la Maronne. Dès la soirée de lundi la préfecture avait par précaution fait évacuer les habitants les plus proches de la rivière dans deux hameaux de la commune, Basteyroux et l'Hospital. Une centaine de personnes au total. Qui ont pu rentrer chez elles dès ce mardi après que la décrue de l'affluent de la Dordogne a commencé.

à lire aussi Argentat : une centaine d'habitants évacués cette nuit devant la crue exceptionnelle de la Maronne

Des dégâts différents d'une maison à l'autre

Patrick ne s'attendait pas à ce point à ce qu'il a retrouvé : le jardin de sa maison de Basteyroux, la plus au bord de la Maronne, a disparu. "On avait un cabanon avec des vélos, la piscine est éclatée, on n'a plus de grillage, on n'a plus de portail. Tout est parti". De l'autre côté de la rivière l'Hospital avait déjà ce mardi les pieds presque au sec. Dans sa maison Jean-Marc attend l'arrivée d'un ami avec une pompe pour enlever l'eau piégée dans sa cuisine. Quand il est rentré il y en avait encore 6 cm. C'est peu mais suffisant pour faire des dégâts importants. "Il y a un frigo, la machine à laver, un lave vaisselle et une chaudière pour la production d'eau chaude. C'est ce qui nous embête le plus". Dans la maison d'en face Eric et son compagnon ont commencé à arracher le parquet de leur salon. Il s'est vrillé à cause de l'eau. Une marque sur une plinthe montre qui'il n'y a eu que 3 cm à l'intérieur. Le couple avait surélevé la table et les meubles les plus précieux. "On est contents de l'avoir fait"

Le jardin de la maison de Patrick a totalement disparu. © Radio France - Philippe Graziani

Jean-Marc a parfaitement repéré par où l'eau s'est 'infiltrée dans sa cuisine d'été, la pièce la plus touchée par ces inondations © Radio France - Philippe Graziani

Dans la maison d'Éric certains meubles sont encore surélevés. De nombreuses lattes du plancher dans le salon sont très abîmées © Radio France - Philippe Graziani

Un beau spectacle

Pendant que les uns nettoient et espèrent la parution rapide d'un arrêté de catastrophe naturelle pour se tourner vers leurs assurances d'autres, très nombreux, se promènent. Il faut dire que le spectacle était au rendez-vous encore ce mardi. "C'est la première fois qu'on voit ça quand même, à ce point-là, souligne Jacques qui a fait la tournée des sites les plus touchés par ces inondations avec son épouse Marie-Hélène. On est habitués à voir un ruisseau et puis c'est vrai on voit un fleuve là". Le couple a pris de nombreuses photos et même tourné quelques films. "C'est beau" commente Marie-Hélène.