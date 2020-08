Argenton-sur-Creuse : une webcam pour suivre en direct les phénomènes météorologiques

Voir les variations du ciel argentonnais en direct depuis l'autre bout du monde, c'est désormais possible ! Une webcam vient d'être installée au deuxième étage d'une maison en hauteur, au coeur d'Argenton-sur-Creuse. C'est l'association Météo Centre qui l'a installée. Le but : diffuser des images en direct pour en faire profiter le plus grand nombre. "Par exemple, si une personne habite à 200 km et veut venir à Argenton-sur-Creuse, elle peut observer le temps qu'il fait à travers cette webcam, et se préparer s'il y a de la neige ou un orage", explique Florentin Cayrouse, de l'association.

Pour les passionnés de météo, comme les chasseurs d'orages qui scrutent le ciel à la recherche d'éclairs à photographier, cela peut également être un outil très pratique. "On peut anticiper les phénomènes météo et se diriger vers les orages pour les photographier", ajoute-t-il. "On peut mieux anticiper les risques météo et prévenir les gens en avance".

Pour suivre en découvrir en direct les images du ciel d'Argenton-sur-Creuse, cliquez sur ce lien.

Lers images de la webcam installée à Argenton-sur-Creuse. © Radio France - Emeline Ferry

La caméra a été installée au deuxième étage de la maison de Fabienne, au coeur d'Argenton-sur-Creuse. "Depuis la maison, on voit l'église Saint-Sauveur. Côté gauche, on voit Saint-Marcel, côté droit on voit jusqu'à Badecon-le-Pin. On a une très belle vue, bien dégagée. Quand il y a de l'orage, c'est magnifique parce qu'on voit tous les éclairs !", raconte cette passionnée de météo, qui a proposé à l'association d'installer la webcam chez elle.

La caméra prend des images à 110°C , actualisées sur le site toutes les 5 minutes. Et elles sont accessibles gratuitement par tout le monde. "Le but, c'est vraiment de toucher le grand public. Donc ça peut servir aux habitants qui ne savent pas s'il va pleuvoir ou pas. Ou alors pour des gens qui ne sont pas chez eux, qui sont en vacances par exemple et qui veulent savoir le temps qu'il fait chez eux sans avoir à passer un coup de fil", précise Olivier Renard, président de Météo Centre.

D'autres webcams seront bientôt installées à Chassignolles, dans l'Indre, et à Salbris, dans le Loiret, à la frontière avec le Cher.