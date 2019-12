Ariège : la station d'Ax-3-domaines fait face au manque de neige

Ax-les-Thermes, France

Ce n'est pas parce que Noël est passé que l'hiver est bien installé. Dans les Pyrénées après des premières chutes de neige importantes en novembre, le redoux et la pluie ont tout fait fondre. À la station Ax-3-domaines en Ariège, moins de la moitié du domaine skiable est ouverte, 15 pistes sur 39.

Des camions pour faire descendre la neige

Il faut dire qu'avec jusqu'à 5°C la nuit et un grand soleil le jour difficile de garder un bon enneigement. Les canons permettent de compenser au-dessus de 1.800 m mais en dessous il fait trop chaud. "Pour permettre un retour des skieurs à la station à 1.400 m, c'est presque du génie civil, explique Jacques Galès, le directeur des pistes et de la sécurité. On utilise des camions qu'on rempli de neige depuis le haut du domaine et on la descend en bas."

Par rapport aux autres années, la station a déjà produit la moitié de la neige qu'elle fabrique habituellement sur une saison.

Les canons à neige assurent un maintient de l'enneigement © Radio France - Théo Caubel

Des skieurs qui prennent la situation avec philosophie

Et même si l'ensemble des pistes ne sont pas ouvertes, les skieurs se disent quand même satisfait. "On s'était posé la question de venir à cause de l'enneigement. Mais on avait déjà réservé, fait remarquer Vanessa qui s'initie au ski. Mais je suis contente. Il faut juste éviter de tomber car la neige est dure."

Ceux qui sont plus expérimentés prennent eux la situation avec philosophie. "L'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de monde. On peut skier confortablement. Et puis, le soleil est là" fait remarquer Isabelle venue avec sa famille, même si elle s'interroge sur l'impact écologique des canons à neige.

Depuis le télécabine, on constate le manque d’enneigement de la vallée © Radio France - Théo Caubel

Dans tous les cas, le soleil devrait continuer à briller à Ax-3-domaines au moins jusqu'à la fin des vacances et aucune chute de neige n'est prévue dans les prochains jours.