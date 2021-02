Arrivée du grand froid : vigilance orange pour tous les départements lorrains

Ces prochains jours, pas de températures ... positives attendues en Meurthe-et-Mose, en Moselle, dans les Vosges et dans la Meuse. Météo France place les quatre départements lorrains en vigilance "orange grand froid".

Selon les prévisions météo, ce sont bien des températures glaciales qui s'annoncent. Au lever du jour ce jeudi 11 février, entre -10 et -15 degrés, voire encore plus froid localement, selon les prévisionnistes. Entre - 7 et - 10 degrés à Metz et Verdun. Un vent de secteur Nord Est va accentuer la sensation de froid. Et nous pourrions avoir un ressenti en journée de - 15 à - 20 degrés. Les températures maximales pourraient atteindre - 3 degrés à 0 degré à certains endroits.

Les journées de vendredi et le week-end sont annoncées également glaciales.