Attention aux crues : la Meurthe-et-Moselle placée en vigilance jaune

(Image d'illustration) En raison des pluies importantes de ces derniers jours, les cours d'eau de la Mortagne et la Meurthe amont sont à surveiller .

Deux cours d'eau sont à surveiller à partir de ce mercredi 27 janvier, prévient la préfecture de Meurthe-et-Moselle : la Mortagne et la Meurthe amont (voit la carte ci-dessous).

Les autorités relaient une alerte de Météo France qui place le département en vigilance jaune aux crues, en raison des précipitations importantes de ces derniers jours dans la région.

"Météo France indique que de forts cumuls de pluies sont attendus dans la nuit de mercredi à jeudi. De nouvelles pluies sont attendues pour la nuit de jeudi à vendredi et devraient faire réagir de nouveau les tronçons ", précise la préfecture dans un communiqué.

Les recommandations vigilance orange inondations "• Limitez vos déplacements et mettez-vous à l’abri. • Surveillez la montée des eaux. • Éloignez-vous des cours d’eau et rejoignez un point haut. • Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. • Ne descendez pas dans les sous-sols. • Mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés. • Débranchez vos appareils électriques. • Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable."