A partir de 17H ce samedi 19 juin, Météofrance place le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange aux orages, jusqu'à 5H dimanche matin. Selon le réseau Agathe Météo, qui observe le ciel dans notre région, ces violents orages pourraient causer des inondations, notamment vers Lille et Arras.

Attention aux orages dans le Nord et le Pas-de-Calais

L'alerte orange aux orages commence samedi à 17H et devrait se terminer dimanche vers 5H du matin.

Ca va tonner cette nuit dans le Nord et le Pas-de-Calais : Météofrance place nos deux départements en alerte orange aux orages à partir de 17H ce samedi 19 juin et jusqu'à dimanche matin 5H. Selon le réseau Agathe Météo, il éclateront d'abord dans l'Oise avant de remonter vers la Belgique.

Ces violents orages vont s'accompagner de fortes rafales de vent, avec un risque de grêle et d'innondation localement. "Les zones entre l'Arrageois et la Métropole Lilloise seraient les plus touchées par cet épisode orageux" d'après Patrick Marlière, prévisionniste d'Agathe Météo.

