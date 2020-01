Attention aux risques de départ d'avalanche déclenchée par des skieurs en Isère

Avec les chutes de neige et le vent, le risque d'avalanche est "fort" en Oisans, Belledonne et dans les Grandes Rousses en Isère. La Préfecture déconseille fortement la pratique des activités de montagne car il s'agit de risque de départ de plaques au passage d'un skieur ou randonneur.

Isère, France

Après une période plutôt stable, la neige revient sur les massifs isérois. L'épaisseur de la couche tombée, la sous-couche récente non stabilisée et le vent rendent dangereuses les conditions de pratiques des activités de montagne car il y a des risques importants de départs de plaques aux passages d'un skieur ou d'un randonneur.

De forts risques de départs de plaques au passage d'un skieur ou randonneur

Les risques sont estimés à 4 sur 5 dans les massifs de Belledonne, de l'Oisans et des Grandes-Rousses. Ils s'élèvent à 3 sur 5 en Chartreuse et dans le Vercors mais les risques de départs de nombreuses plaques sont aussi très présents. Toutes les informations, massif par massif se trouvent sur le site Météo des Neiges de Météo France

La Préfecture de l'Isère "déconseille fortement" les sorties en montagne

Le préfet de l’Isère appelle donc "à la plus grande vigilance en montagne, et déconseille fortement la pratique des activités de montagne( ski hors-piste, ski de randonnée, randonnée en raquette etc .. ) en raison de ces risques".