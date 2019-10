Attention aux vents violents sur la Manche et la Côte d'Opale

La préfecture maritime du Nord appelle à la vigilance jeudi 10 et vendredi 11 octobre : de violentes rafales sont attendues sur la Manche et sur le littoral. Elle déconseille la pratique de sports nautiques, et demande aux promeneurs et aux amateurs de nautisme à faire preuve de prudence.