Au Lac de Lavalette, le beau temps fait (enfin) revenir les baigneurs!

Après cinq semaines de temps hasardeux, les températures estivales et le soleil reviennent dans la Loire et la Haute-Loire. Les vacanciers et les baigneurs sont de retour sur les bords du lac de Lavalette, pour se rafraichir dans ses eaux à 22 degrés.

C'est le grand retour du soleil ! Méline et Cassandre, 9 et 6 ans, découvrent avec plaisir les joies de la baignade dans le lac de Lavalette. "T'as pas pied ici!" nargue la plus grande à sa cadette. "On n'a pas encore mis la tête sous l'eau, mais elle est bonne" s'exclame-t-elles. Il aura fallu attendre le 10 août pour que les baigneurs reviennent dans ce plan d'eau de Haute-Loire.

"Mi juillet, il y avait du brouillard ! Il faisait 10 degré le matin!"

"C'est très calme cet été" soupire Aymeric, le surveillant de la zone de baignade. "Mi juillet, il y avait du brouillard ! Il faisait 10 degré le matin!" Il était temps que le beau temps reviennent, "car on est déjà mi août, et la saison va bientôt se terminer".

Alexandre Herman, le gérant de la base nautique, n'a pas encore vu le début de la saison estivale. Copier

Une saison bien maussade, et pas que pour la météo. Alexandre Herman est le responsable de la base nautique. "D'ordinaire, avec un beau temps comme ça, il y a un millier de personnes sur la base, une demi-heure de queue pour louer les pédalo ou les paddle. Là, c'est simple, il reste du matériel disponible partout." La faute aussi à la crise sanitaire, qui a poussé les colonies de vacances à décommander et qui a fait chuter la fréquentation des particuliers.

Les tests sont bons : la baignade est autorisée

Le gérant a l'impression que le sort s'acharne particulièrement cette année. Après cinq semaines de temps mitigé, la baignade n'a pas été autorisée le weekend du 7-8 août pour les premiers jours de beau temps à cause de la présence de cyanobactéries dans l'eau. Une situation qui est désormais rentrée dans l'ordre : on peut se baigner sans crainte au lac de Lavalette, et l'eau est à 22 degrés !