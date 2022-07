Au moins 80 hectares de champs incendiés à Berméricourt à cause de la chaleur

La fumée se voyait de loin sur la commune de Berméricourt, au nord de Reims, ce mercredi en début d'après-midi. Au moins 80 hectares de champs sont partis en fumée à cause de la chaleur, mobilisant une trentaine de pompiers au plus fort des incendies.

Propagation depuis un champ

Le feu est partir d'un champ de culture sur pied vers 13h30, et s'est propagé à cinq ou six autres champs alentours. "Vu le vent, on a un peu couru après le feu" explique le lieutenant Chaillot, qui explique par ailleurs que de tels incendies ne sont pas surprenants lorsque les températures dépassent les 35 degrés, habituellement à cause d'un engin agricole qui chauffe.

A 15h30, les incendies étaient éteints, une opération de noyage toujours en cours.

Le feu s'est propagé à un bosquet le long de la ligne SNCF, entraînant des retards sur les TER.