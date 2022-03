Au premier rayon de soleil, les Havrais et Havraises sortent pique-niquer sur leur pause de midi

Au vu du beau temps de ces derniers jours, les bancs et les quais ont été pris d'assaut ce mercredi 23 mars par les Havraises et Havrais, venus pique-niquer sur leur pause de midi.

C'est le printemps, on est contents parce qu'il fait beau temps. Plein soleil depuis ce mercredi 23 mars sur toute la Normandie, ça continue ce jeudi et même ce week-end. Avec des températures agréables : 18 degrés ce jeudi 24 mars après-midi à Rouen et Evreux, 16 au Havre. Ce week-end du 26 et 27 mars, il fera 14, 15 degrés environ l'après-midi en Seine-Maritime, 16, 17 dans l'Eure.

Pic de pique-niqueurs

Résultat, au Havre, les pique-niqueurs sont de sortie. Assises sur un banc, les pieds dans l'herbe, avec vue sur les bateaux du port du Havre, trois collègues décompressent au soleil entre deux rendez-vous, elles travaillent dans une agence immobilière, juste à côté. "On a pris un kebab, c'est très bon", plaisante Valérie, l'une d'entre elles.

Dans le tupperware de Sarah, le menu est un petit peu plus diététique, on distingue du blé et du maïs : "Je me suis lancée dans des expérimentations culinaires !" Sarah partage son repas avec trois camarades du bureau, tous installés autour de leur table de pique-nique personnelle : "Oui, oui, on a notre table de pique-nique personnelle installée dans le jardin de notre lieu de travail."

REPORTAGE - Au premier rayon de soleil, les pique-niqueurs sont de sortie au Havre

"Bien sûr, on aimerait rester faire une sieste !"

Un peu plus loin, au bord du bassin du roi, les transats installés par la mairie ont trouvé preneurs. Coralie déballe le déjeuner qu'elle vient d'acheter : "Un sandwich au brie, qui est trop bon ! Bien sûr, on aimerait bien rester là pour faire une petite sieste, mais malheureusement... Non !" Et tous ces pique-niqueurs sont scrutés attentivement par les mouettes et goélands, qui espèrent bien récupérer quelques miettes une fois le repas terminé.

Mouettes et goélands veillent pour chiper les restes © Radio France - Olivia Cohen