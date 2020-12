C'est historique depuis l'apparition des mesures dans le Finistère : il n'y a pas eu la moindre gelée depuis le début de l'année dans plusieurs villes de l'ouest de la Bretagne dont Brest et Quimper. Une anomalie qui illustre de manière spectaculaire l'accélération du dérèglement climatique.

Quasiment aucun jour de gel en 2020 à Brest et Quimper, du jamais vu

Il ne gèle plus à la pointe bretonne ! En 75 ans de relevés météo à Brest, jamais les températures minimales n'étaient restées positives une année entière. Ce sera très probablement le cas en 2020.

La cité du Ponant n'est pas la seule privée de gelée. Sur les 591 stations de Météo France en métropole, 31 n'ont jamais vu le thermomètre descendre en dessous de 0°C cette année. 11 sont en Bretagne : Brest, Quimper, Landivisiau, Ploudalmézeau, Ploumanac'h, Lanvéoc, Plovan, Sibiril, et les îles d'Ouessant, Groix et Belle-Île. Certes, ces stations sont situées pour la plupart sur le littoral ou pas très loin, mais l'événement n'en est pas moins extraordinaire.

44 jours de gel à Brest en 2010 !

A titre de comparaison, Brest et Quimper avaient connu 8 jours de gel en 2019, et 17 jours en 2018. Les deux villes ont même culminé respectivement à 44 et 42 jours de grand froid en 2010, année du dernier gros épisode neigeux dans le Finistère. Mais c'est la moyenne sur les 30 dernières années (16 jours de gel pour Brest !) qui permet de mesurer l'anomalie d'une année sans gelée.

Nombre de jours avec une température minimale inférieure ou égale à 0°C depuis le 1er janvier 2020. - Météo France

C'est tout simplement exceptionnel

ECOUTEZ Michel Aïdonidis, responsable du centre Météo-France de Brest-Guipavas Copier

2020 année la plus chaude en France

Un phénomène qui illustre bien l'accélération du dérèglement climatique selon Météo France. Qui a déjà annoncé que cette année 2020 sera la plus chaude jamais observée dans l'hexagone.