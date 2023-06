TEMOIGNAGES - La foudre est rentrée dans leur maison à Viellenave-d'Arthez

Les orages de ces dernières semaines ont engendré une activité électrique très intense sur le Béarn. Selon Météorage, les Pyrénées-Atlantiques ont déjà battu le nombre de foudroiements de l'année dernière pour un mois de juin. Des milliers d'éclairs qui tombent parfois à proximité et ou directement sur les habitations. A Viellenave-d'Arthez, Fernand et Jeanne ont eu beaucoup de chance le 2 juin dernier.

Ces deux retraités venaient de s'absenter de chez eux, lorsqu'une boule de feu est tombée au coin du jardin sur une tôle posée contre la clôture de leur maison. La foudre a fait tout le tour de la clôture. Elle a fait exploser les piliers du portail électrique avant de rentrer dans la maison où elle a fendu le disjoncteur et grillé de nombreux appareils électriques.

Les piliers du portail électrique n'ont pas résisté. © Radio France - Yannick DAMONT

"Ça a arraché des prises, des interrupteurs ont sauté en arrachant la tapisserie", explique Jeanne qui montre des boitiers électriques encore noircis. Son mari, Fernand a gardé dans une boite les morceaux du tableau électrique qui a complètement grillé. "Le disjoncteur a explosé, tous les fusibles aussi. J'ai jamais vu ça", dit-il. "Même les piliers en béton du portail ont explosé. C'est assez impressionnant !"

"Heureusement que nous n'étions pas là. On aurait pu être mal chaussés ou avoir la main sur une poignée de porte. On aurait pu être électrocutés tout simplement," réalise Jeanne. "Moi, je devais rester à la maison, j'y pense de plus en plus", explique Fernand qui ce jour-là avait finalement accepté d'accompagner son épouse pour une course. "Sinon, je ne serais plus de ce monde",** conclue-t-il.

