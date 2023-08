Auxonne : les orages perturbent le spectacle "Bonaparte, l'autre Napoléon"

Les orages plus forts que l'Empereur. Dimanche 13 août 2023, le spectacle son et lumière "Bonaparte, l'autre Napoléon", qui se tient dans la cour du Château d'Auxonne, a été perturbé par la météo. Vers 21h30, "ça craquait, on a mis les gens à l'abri à l'intérieur et on a rentré le matériel", détaille l'organisateur, contacté par France Bleu Bourgogne ce lundi. L'orage restant au dessus d'Auxonne, le spectacle a finalement été annulé. Vendredi et samedi, l'évènement avait fait le plein, avec plus de 300 spectateurs par soir.

Les représentations de lundi et mardi sont maintenues ... pour l'instant

Deux autres représentations sont prévues, lundi 14 août et mardi 15 août, à 22h. "Pour l'instant, la représentation est maintenue", annonce l'organisation, qui va scruter la météo et espérer que les orages ne reviennent pas.

Les spectateurs qui disposaient de billets pour dimanche sont invités à revenir. Pour ceux qui ne le peuvent pas, ils seront remboursés.