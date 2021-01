Avalanches : quatre départements des Alpes en vigilance orange

Il va falloir être très prudent dans les prochaines heures en montagne dans les Alpes. La Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes sont en vigilance orange aux avalanches.

La Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes sont placés en vigilance orange aux avalanche par Météo France. Elle commence ce mercredi et dure minimum jusqu'à ce jeudi matin. Le risque est de 4 sur 5 sur tous les massifs des pays de Savoie. En Isère, seuls les massifs de Belledonne et Grandes-Rousses le sont également. Les autres sont à 3 sur 5 pour le moment.