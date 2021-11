AVANT / APRÈS - La côte ouest de l'île de La Palma transformée par la lave du volcan Cumbre Vieja

Voilà plus d'un mois que le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption sur l'île sur l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel des Canaries. Des milliers de bâtiments ont été détruits et le visage de l'île est complètement transformé.

Le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption le 19 septembre, sur l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel des Canaries, crachant des rivières de lave qui ont lentement descendu les flancs de la montagne jusqu'à la mer et tout détruit sur leur passage. La gigantesque coulée de lave qui a gagné les falaises sur la côte ouest de l'île et se déverse dans l'océan Atlantique a transformé les paysages pour toujours.

Grâce aux images fournies par Google Earth avant l'éruption du volcan Cumbre Vieja sur l'Île de La Palma, aux Canaris et aux incroyables prises de vues réalisées par un drone fin octobre 2021, il est possible de voir ce à quoi ressemblaient les côtes de l'île avant et après l'éruption débutée le 19 septembre dernier et toujours en cours.

Si l'éruption n'a fait aucune victime, la lave a détruit des milliers de bâtiments, dont des centaines de maisons. Au total, près de 7.000 personnes ont dû quitter leur domicile en raison de l'éruption sur cette île comptant près de 85.000 habitants. Les nuages de cendres émis par le volcan perturbent par ailleurs régulièrement les liaisons aériennes. En 100 ans, l'île a vécu deux autres éruptions avant celle-ci, en 1949 et en 1971.