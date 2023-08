Avec la canicule, des records de températures battus au Pays Basque

La journée du jeudi 24 août est la plus chaude de l'année 2023 au Pays Basque pour le moment. En Soule, des records absolus de température ont été battus, et sur la côte, on a recensé les minimales de saison les plus chaudes.

Deux records de suite ont été battus à Trois-Villes (capture d'écran Google Maps) Relativement épargné jusqu'à présent, le Pays Basque n'est pas passé au travers de la canicule de cette fin du mois d'août. Après une journée très chaude mercredi , ce jeudi 24 août, le village de Trois-Villes (Iruri), en Soule, a battu ses records deux jours de suite. Météo France a mesuré 40,1°C le mercredi, ce qui constituait déjà un record, puis 41,9°C le jeudi, deuxième record absolu en 24h ! À quelques kilomètres, en Basse-Navarre cette fois, à Bustince-Iriberry (Buztinze-Hiriberri), le thermomètre n'était jamais monté jusqu'aux 41,5°C de ce jeudi ⓘ Publicité Minimale la plus chaude Pourtant déjà très chaudes dans la journée, les températures n'ont pas baissé dans la nuit de mercredi à jeudi, à cause d'un vent du sud en rafales. Sur la pointe de Socoa à Hendaye (Hendaia), il a fait jusqu'à 27°C à 5h du matin, la minimale la plus chaude jamais enregistrée. L'entrée maritime annoncée est bien arrivée à partir de la journée, faisant baisser les températures. Les mesures de vigilance devraient être levées pour le week-end.