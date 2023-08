Avec la canicule, les touristes se refugient dans les grottes de Régulus en Charente-Maritime

À l'entrée des grottes, quelques touristes affluent, en short et chapeaux de paille sur la tête. Carole, responsable du site donne les derniers conseils avant la balade : " Alors en raison de l'alerte canicule aujourd'hui, on part sur des visites non guidées qui vous permettent d'avancer à votre rythme et surtout de vous protéger de la chaleur parce que vous le constaterez, sur les terrasses ça tape fort".

ⓘ Publicité

Les visiteurs suivent à la lettre les recommandations de Carole. La plupart ne restent que quelques instants sur les passerelles exposées en plein soleil. En début d'après-midi, le thermomètre grimpe à 30 degrés alors il faut faire vite pour admirer l'estuaire sur lequel donnent les grottes. Dominique, en vacances dans la région, ne fait que passer sur la terrasse : "Je viens prendre en photo le bord de mer et je vais vite rentrer au frais. Je n'ai pas envie de finir comme une écrevisse", rigole-t-elle.

Profiter du site naturellement climatisé

À l'intérieur du site, il fait 20 degrés. Les 5-6 cavités qui composent les grottes du Régulus sont naturellement réfrigérées. Ce qui n'est pas pour déplaire à Louis, 6 ans en vacances avec sa famille "quand on est dehors il fait très très chaud et ça fait du bien d'être un peu au frais", explique-t-il.

Sa maman abonde : "Mes enfants ont 4 et 6 ans donc c'est important aussi de passer du temps au calme, au frais, pour que chacun soit à l'aise avec ces températures un peu élevées".

Une pièce de la grotte de Régulus © Radio France - Juliette Mély'

Les pièces de la grotte sont ouvertes sur le bord de mer, ce qui apporte une brise salée. Mais ce sont surtout les pierres qui conservent la fraicheur selon Paul, guide touristique : "C'est le calcaire [qui apporte le frais] et le fait que sur certaines grottes on soit entre 5 et 7 mètres de profondeur". En prime : "quand il pleut à la surface, l'eau s'écoule jusqu'ici". En conséquence " les grottes sont un petit plus humides", explique Paul.

À la fin de la visite, les touristes s'empressent de chercher l'ombre sous les arbres et en profitent pour faire leur pause déjeuner.