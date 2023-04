Avec le mistral et la sécheresse, les pompiers des Bouches-du-Rhône appellent à la prudence ce week-end

En raison d'un fort mistral (des rafales jusqu'à 90 km/h annoncées par Météo France) et de la sécheresse, les Pompiers 13 appellent à la plus grande prudence et à la vigilance pour tout le week-end.