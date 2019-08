Avec les orages et les pluies violentes, les pompiers alsaciens multiplient les sorties

Les pluies violentes de ce début de semaine ont inondé les chaussées et les caves. Elles ont provoqué des coulées de boue à Niederbronn-les-Bains et à Kaysersberg. Ce seul mercredi, entre 11h et 14h, les pompiers bas-rhinois ont effectué une centaine de sorties.

Obernai, France

Les violentes averses qui sont tombées à la mi-journée sur la région ont obligé les pompiers à quitter leurs casernes. Dans le Bas-Rhin, le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, a réceptionné près de 300 appels ce mercredi 7 août, durant entre 11h et 14h.

Les pompiers ont réalisé plus de 80 interventions durant cette tranche horaire, essentiellement pour dégager des locaux inondés. Il a aussi fallu dégager plusieurs chaussées impraticables.

Au plus fort de l'orage, à la mi-journée, les deux centres d'incendie et de secours d'Obernai et de Strasbourg-ouest ont dû mobiliser 90 pompiers et 30 engins de secours.

En début d'après-midi, ce mercredi, à Colmar, plus au sud, il a fallu fermer le tunnel du carrefour des casernes, dans le sens Strasbourg-Colmar, car la chaussée inondée était impraticable.

Sur la carte de Météo France, l'Alsace reste en vigilance "jaune" ce soir encore.