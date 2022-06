Averses de grêle : au moins 200.000 euros de dégâts aux serres municipales de Belfort

La grêle a fait des dégâts dans la nuit de ce dimanche 26 au lundi 27 juin sur le Territoire de Belfort. Velux ou pare-brise cassés, tôles froissées, sous-sols inondés. Aux serres municipales de Belfort, plus de 2.000 vitres ont éclaté. La casse se chiffre minimum à 200.000 euros.

La grêle s'est abattue sur le Nord Franche-Comté ce dimanche 26 juin, entre 22h30 et 23 heures. Parmi les lieux les plus impactés : la ville d'Offemont où des dégâts sont à déplorer au centre de loisir, au club house, ou encore sur le bâtiment de La Poste. À Belfort, le quartier Jean-Jaurès paie le plus lourd tribut, notamment aux serres municipales où la casse va coûter, au minimum, 200.000 euros.

"Plus de 2.000 vitres des serres sont brisées", explique Vincent Schumacher, le directeur des services de la mairie de Belfort, qui se rappelle des dégâts déjà subits en 2019 : "Là c'est pire. A l'époque, il y en avait eu pour 200.000 euros". Dans la rue des Carrières, où se trouvent les serres de la Ville, il est impossible d'entrer dans les serres car les vitres risquent encore de tomber. L'arrosage automatique, certains branchements électriques, et les voilages ont en partie été cisaillés par la grêle.

Aucune des serres n'a été épargné par l'orage de grêle © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Reste à savoir si les réparations vont pouvoir se faire rapidement. L'entreprise chargée de la maintenance a déjà été contactée pour sécuriser les lieux ce mercredi 29 juin. Le reste dépendra "du temps de fabrication des vitres et des stocks", détaille Vincent Schumacher, qui espère que "ce sera une affaire réglée d'ici un mois".