Averses, orages, chute des températures : semaine maussade avant le retour de l'été vendredi dit Météo France

Le temps de ce début Juillet fait le yoyo, les températures ont chuté de 10 à 15° . Sale temps pour les vacanciers. Des averses et des orages sont attendus mardi 13 et mercredi 14 Juillet , mais l'anticyclone se rapproche . Météo France prévoit le retour d'un temps d'été dès la fin de semaine.

Un début d'été pourri ? Vous avez sans doute été surpris par le changement de temps de ces dernières heures . A Toulouse, après un dimanche chaud et ensoleillé, le thermomètre est passé de 32° à 19° en l'espace de 24 heures . Le ciel est gris, il pleut, et les températures ont chuté de 10 à 15° ! Un vrai temps d'automne qui va se poursuivre jusqu'à Jeudi, avec des orages fréquents, de fortes averses et des températures de 8 à 9° en dessous des normales de saison. Mais ne vous désespérez pas, Météo France annonce le retour d'un vrai temps d'été dès la fin de semaine, avec des températures qui dépasseront les 30° la semaine prochaine.

Où est passé l'anticyclone ?

Depuis plusieurs semaines, l'anticyclone est bloqué sur les Açores, et une "goutte froide", une poche d'air d'altitude venue du nord de l'Europe rafraichit l'atmosphère.

Thomas Beauquesne, prévisionniste à Météo France "L'été revient à partir de vendredi" Copier

"L'anticyclone se trouve trop loin de nous, retiré dans l’Atlantique" explique Thomas Beauquesne, prévisionniste à Météo France. "D'habitude, à la saison d'été , l’anticyclone des Açores se rapproche du Golfe de Gascogne et nous protège du mauvais temps. Depuis plusieurs semaines, il se trouve trop loin de nous dans l'Atlantique et laisse notre pays sous l'influence de fortes dépressions nous apportant de l'air océanique, de la pluie et des températures fraiches." Un phénomène météo qui nous amène donc du mauvais temps, alors qu'au sud, l'Espagne et le Maghreb font face à une vague de chaleur exceptionnelle.

Le coup de froid au camping de Saint-Cricq

Au camping du lac de Saint-Cricq dans le Gers, les vacanciers qui arrivent de la moitié nord pour trouver le soleil sont un peu déçus, ils retrouvent le temps maussade qu'il subissent déjà depuis deux semaines

Hier, on était en plein été, aujourd'hui on a perdu 15°, c'est démoralisant ce mois juillet - dit cette vacancière fataliste.

"On arrive des Côtes d'Armor, c'est vrai que ça ne nous dépayse pas ! On était venu dans le Gers pour chercher le soleil, ce n'est pas vraiment ça."

Les vacanciers "douchés" au camping du Lac de Saint-Cricq Copier

"Mais on sait qu'ici, ça va durer trois jours, et puis après ça va repartir sur 28, 30°" se rassure ce vacancier qui arrive de Dunkerque et qui ne perd pas le moral pour autant. "Ici, on est dans le sud, l'été va revenir."

Ambiance automnale en plein mois de Juillet au camping de Saint-Cricq dans le Gers © Radio France - Olivier Lebrun

Les festivités du 14 Juillet menacées par les orages

Sur le Sud-ouest, un temps instable s'installe avec des orages dans la nuit de lundi à mardi avec des averses parfois fortes, de puissantes rafales de vent . Sur l'ouest des Pyrénées, quelques flocons sont même attendus au-dessus de 1900 mètres d'altitude .

Ce mardi 13 juillet, les pluies vont s'intensifier, il va tomber jusqu'à 30 litres d'eau au mètre carré sur le Lot, le nord du Tarn-et-Garonne, le Gers et le Tarn. Une météo agitée qui pourrait bien perturber les feux d'artifice du 14 Juillet.

Selon l'Observatoire Français des Tornades et des Orages Violents, Keraunos, la semaine s'annonce comme "l'une des semaines les plus maussades de ces cinq derniers étés".

L'été revient à partir de ce Jeudi

"La bonne nouvelle, c'est qu'on va vers une amélioration du temps assez nette dès la fin de semaine" promet Thomas Beauquesne de Météo France.

"L'anticyclone des Açores se rapproche de la France. Les intempéries devraient baisser en intensité avant une remontée des températures et des éclaircies dès ce jeudi. Vendredi, l'été se réinstalle, le soleil et la chaleur. On prévoit 30° ce weekend, avec un pic de chaleur prévu en début de semaine prochaine, on devrait largement dépasser les 30°. Ce temps d'été doit s'installer durablement, au moins pour plusieurs jours."