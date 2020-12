Aveyron : l'A75 fermée aux poids lourds et aux voitures non équipées à cause de la neige

En Aveyron, l'A75 est fermée aux poids lourds de plus 7,5 tonnes et aux véhicules non équipés pour la neige.

Pour éviter les accidents et les naufragés de la route, la préfecture de l'Aveyron a pris un arrêté pour fermer à certains véhicules l'autoroute A75 ce dimanche 27 décembre après-midi. Le département est en vigilance orange à la neige et au verglas.

Les poids lourds de plus de sept tonnes et demie ne peuvent plus emprunter cet axe dans le sens sud-nord depuis 17h. Pour les autres véhicules, il faudra être équipé pour la neige pour pouvoir rouler sur l'A75 dans les deux sens. Ces mesures restent vigueur toute la soirée et la nuit, jusqu'au lendemain matin.

Les flocons et le vent ne font pas bon ménage sur la route : les rafales créent des congères, c'est-à-dire des petits amas de neige verglacés, qui peuvent être très dangereux pour la circulation.

Les poids lourds et les véhicules non équipés devront donc ce dimanche soir emprunter des déviations vers l'A9 et l'A7.