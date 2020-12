Aveyron : un automobiliste brave le couvre-feu, se retrouve piégé par la neige et prend une amende

L'automobiliste s'est retrouvé bloqué sur la route à cause de la neige entre Mur de Barrez et Brommat - image d'illustration

L'imprudence de cet automobiliste lui aura coûté cher : une voiture immobilisée dans la neige, et une amende de 135 euros infligée par les gendarmes venus le secourir.

Dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 décembre, dans le Nord-Aveyron, il prend la route alors que le département est en alerte orange à la neige et au verglas, et que l'heure du couvre-feu est passée. Entre Mur de Barrez et Brommat, il s'engage sur une voie très enneigée, il perd le contrôle de son véhicule, se déporte sur le bas-côté et se retrouve complètement bloqué dans la neige.

Il appelle alors les gendarmes pour leur demander de lui porter secours. Les hommes de la brigade de Mur de Barrez, accompagnés d'un dépanneur et des services techniques de la commune, mettent plusieurs heures à le retrouver et à le dégager.

Ils parviennent à tirer d'affaire l'automobiliste, finalement sain et sauf. Mais sans justificatif de sortie en période de couvre-feu, celui-ci se retrouve avec une amende de 135 euros.

L'histoire est racontée sur la page Facebook de la gendarmerie de l'Aveyron, qui recommande aux automobilistes de rester très prudents durant l'épisode neigeux. La vigilance orange pour la neige et le verglas est toujours de mise dans le département pour toute la journée de ce lundi 28 décembre.