Avis de tempête ce weekend en Vendée avec des rafales jusqu'à 120 km/h

La tempête Amélie va frapper la Vendée dans la nuit de samedi à dimanche. Les traversées pour l'île d'Yeu sont perturbées, et certains ports prennent des précautions. On attend l'équivalent de 2 à 3 semaines de précipitations sur le week-end.

Vendée, France

Un fort coup vent est attendu en Vendée dimanche matin. Des rafales pouvant atteindre 120 km/h sur le littoral et l'île d'Yeu et en mer, des creux de quatre à six mètres sont attendus "entre cinq et dix heures du matin", selon Météo Breizh. En Loire-Atlantique, des rafales à 80 et 90 km/h pourraient toucher l'intérieur des terres, jusqu'à 100 km/h au sémaphore de la pointe de Chemoulin.

Des taversées annulées pour l'île d'Yeu

La Compagnie vendéenne explique : "Tous nos départs de l'Ile d'Yeu et de Fromentine sont annulés le dimanche" et "notre départ de Fromentine du samedide 19h est également annulé". La compagnie les remplace par des départs de l'île vers Fromentine à 11h15 et 15h45, avant l'arrivée de la tempête. Du côté de la société Yeu continent, le site internet explique que ses liaisons maritimes du week-end pourront être "fortement perturbées".

Port Bourgenay, à Talmont-Saint-Hilaire restreint l'accès à la cale et l'aire de carénage du port à partir de la mi-journée samedi.