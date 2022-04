La tempête Diego va traverser la France ces jeudi 7 et vendredi 8 avril, en passant par le Berry. Des rafales de vent jusqu'à 110 km/h sont notamment attendues dans le sud de la région vendredi.

Avis de tempête dans le Berry : l'Indre et le Cher en vigilance jaune vent violent

De fortes pluies et des rafales de vent jusqu'à 110 km/ sont attendues sur le Berry ce vendredi.

Après un épisode de gel intense en début de semaine, place aux pluies et vents. Ces jeudi 7 et vendredi 8 avril, la tempête Diego va traverser la France avant de s'évacuer vers l'Allemagne.

Météo France a placé 74 départements en vigilance jaune pour vent violent, dont l'Indre et le Cher.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De fortes pluies et des vents violents sont attendus dans nos deux départements pour ces deux jours. Plusieurs millimètres d'eau au total, et surtout des rafales jusqu'à 110 km/h attendues vendredi.

Face à ces prévisions, la ville de Châteauroux a décidé de fermer l'accès au jardin public jusqu'à samedi matin ; le service des espaces Verts contrôlera l'état du jardin avant d'envisager sa réouverture pour le week-end.