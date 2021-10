Avis de tempête sur l'ouest de la France pour ce week-end

La première tempête automnale va déferler ce week-end sur l'Ouest. De fortes pluies et des rafales violentes sont attendues en Bretagne, en Normandie et dans les Pays de la Loire où l'on pourrait atteindre des records de précipitations.

Des pluies soutenues et de fortes rafales de vents sont annoncées tout ce week-end sur le quart Nord-Ouest. Météo France place les 14 départements de Bretagne, Pays de la Loire et Normandie en vigilance jaune aux pluies et vents violents.

La fin de semaine sera "venteuse et fortement pluvieuse", annonce Météo-France, vendredi 1er octobre. Cet épisode va se traduire par "un coup de vent et de fortes précipitations sur le nord-ouest du pays", samedi. Le matin, il pleuvra en continu et en soirée, ces précipitations seront soutenues des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France. "Les cumuls pourront atteindre 40 à 60 mm, localement 60 à 80 mm", précise ainsi Météo-France.

Les pluies vont se renforcer dans la nuit et "le vent soufflera fort sur les crêtes pyrénéennes et dans certaines vallées." La perturbation va poursuivre sa progression dimanche, dans le sud-est du pays. Un épisode pluvieux "de forte intensité" est prévu sur les contreforts cévenols, sur l'Auvergne, le Vivarais, la région lyonnaise, ainsi que la Bourgogne et la Franche-Comté. Par ailleurs, "les vents souffleront fort sur l'est du Massif central et sur l'axe Rhône-Saône."

Des records de pluies en Loire-Atlantique et en Vendée

Des records de précipitations pourraient être atteints en Loire-Atlantique et en Vendée rapporte France Bleu Loire Océan, où "il pourrait s'abattre en 24 à 36 heures, l'équivalent d'un mois de précipitations", selon Météo Bretagne.

La Bretagne sera particulièrement touchée par les vents violents avec des rafales jusqu'à 120 km/h sur les côtes et jusqu'à 90km/h dans les terres.