Avis de vent fort sur la Corse

Le Cap Corse et la région bastiaise et la Balagne sont les régions parmi les plus surveillées durant cet épisode de vent violent qui traverse l'île.

Les préfectures de Haute-Corse et de Corse-du-Sud appellent à la plus grande prudence. La vigilance météorologique est de niveau "Orange", en raison des vents violents annoncés. L'épisode débute ce vendredi, à 16 heures, et se poursuit jusqu'à samedi, 4 heures du matin.

Jusqu'à 160 km/h

Les services de Météo France font état d'un vent d'ouest déjà bien établi sur l'île depuis le début de la journée. On a relevé ce matin des rafales de 120 à 140 km/h sur le Cap Corse et d'environ 100 km/h à L'Ile-Rousse. Durant l'après-midi du 25 septembre, le vent se renforce nettement, atteignant à l'extrême-nord du territoire des pointes entre 140 et 160 km/h, entre 100 et 120 km/h dans la région bastiaise. Les crêtes et les cols sont particulièrement exposés. Le vent va déferler aussi sur la côte orientale, devenant particulièrement violent ce vendredi soir et en première partie de nuit. Il va faiblir en seconde partie de nuit.

Dans un communiqué, les préfectures appellent à la vigilance de chacun et demandent à la population d'éviter, autant que possible, les déplacements et de ne pas se promener sur le littoral.

Par ailleurs, une vigilance de niveau "Jaune" est toujours en vigueur sur la Haute-Corse, pour le risque "pluie-inondation et orage".

Les transports scolaires avancés

En prévention, la Collectivité de Corse a décidé d'avancer une partie des transports scolaires à partir de 15 heures, ce vendredi. Dans un communiqué, il est précisé que les élèves des établissements de la Haute-Corse ont été ramenés à leur domicile plus tôt que prévu, en raison des conditions exceptionnelles.

La Collectivité de Corse, tout comme les préfectures des deux départements, invitent à consulter régulièrement les réseaux sociaux sur lesquels des informations seront publiées.