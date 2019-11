Bretagne : le vent va souffler fort dans la nuit de samedi à dimanche

Même si la tempête Amélie devrait relativement épargnée les côtes bretonnes, un violent coup de vent est encore attendu dans la nuit de samedi à dimanche en Bretagne. A partir de 22h00 ce samedi et jusqu'à 14h00 ce dimanche 03 novembre.

Les conditions météorologiques vont vite se dégrader. Sachant que le littoral nord, est déjà touchée ce samedi 02 novembre par de fortes rafales de vent, avec des vents de 100 km/h allant jusqu'à 110 voire 120 km/h sur les caps les plus exposés des côtes de la Manche.

Ca va se gâter dans la nuit, la dépression sera précédée d'une ligne de grain selon Météo Bretagne, avec localement des phénomènes de pluies et d'orages très intenses, notamment dans le Golfe du Morbihan et les Vallons-de-Vilaine. On attend entre 10 et 30 mm de cumul de pluie, et entre 110 et 130 km/h au large des îles du Ponant. Et jusqu'à 90 km/h dans les terres. Prudence donc.