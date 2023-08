Baignade interdite à Nice, Eze, des vagues de 2m50 observées au large de Monaco

Du soleil et des vagues. Mais surtout de belles fortes vagues à Nice où pour la troisième fois il est interdit de se baigner cet été ! "La mer est déchainée" selon le maire d'Eze qui a fermé sa plage. La mairie de Nice a également fait interdire les accès du sentier du littoral et la baignade sur les plages. Les sentiers sont du reste fermés tout le long du littoral entre Menton et Nice.

Les services de Météo France signalent des vagues de 2m50 enregistrées au large de Monaco ce jeudi.

Un coup de vent dans les vagues avant un vendredi 4 août qui s'annonce orageux selon Météo France. Les averses orageuses pourraient débuter tôt dans la matinée dans le Mercantour avant de gagner le littoral en fin de matinée.

L'épisode en "vigilance jaune risques d'orages" va se généraliser et durer jusqu'à 18h ce vendredi.

Des orages sont possibles en début d'après-midi sur Cannes où débuteront en soirée les Plages Electroniques.

Ci dessous le message d'alerte de la Ville de Nice

En raison d’importantes rafales de vent en cours et pour assurer la sécurité de toutes et tous, la Ville de Nice a décidé d’interdire la baignade sur les plages Ponchettes, Beau rivage, Centenaire, Blue Beach et de fermer le sentier du littoral. La baignade est déconseillée sur le reste des plages.

La Ville de Nice a également décidé de fermer trois parcs et jardins : Vigier, Théodore de Banville & Villa Massena.

Des messages de prévention sont diffusés sur les 60 haut-parleurs de la ville.

Les services de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur sont mobilisés pour parer à toute éventualité sur l’ensemble du territoire, selon l’évolution de la situation.