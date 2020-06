Baignade surveillée et toboggan : le lac de Champos prisé en ces temps de fortes chaleurs

La réouverture du toboggan et l'accès à la baignade au lac du domaine de Champos, dans la Drôme, tombe à pic alors que les températures sont cette semaine largement au-dessus des normales de saison dans la Drôme et en Ardèche.

Il a fait jusqu'à 9°C au-dessus des normales de saison ce mercredi 24 juin dans la Drôme et en Ardèche. C'est à Romans-sur-Isère que Météo France a relevé la température la plus élevée de la journée, avec 34,1°C enregistrés à 16 heures, alors que la normale pour cette période de l'année est de 25,7°C. Et ce mercredi, il a également fait 34°C à Saint-Barthélémy-de-Vals, 33°C à Valence et à Donzère ou 32,6°C à Montélimar, et même 27,7°C en altitude, à Lus-la-Croix-Haute.

Ce n'est pas un record pour la période, puisqu'il y a eu une canicule fin juin l'an dernier avec 39,5°C enregistrés à Romans le 29 juin 2019, mais avec cette chaleur, la réouverture des activités nautiques du Lac de Champos, à Saint-Donat-sur-L'Herbasse, tombe à pic pour de nombreuses familles. Elles étaient au moins une centaine à profiter de la baignade surveillée et du toboggan, qui a justement rouvert ce mercredi. Avec 23 degrés dans l'eau et plus de 30 degrés dans l'air, il faut dire que le cadre est idéal.

Le toboggan aquatique a rouvert ce mercredi au domaine de Champos, dans la Drôme. © Radio France - Adèle Bossard

Et pendant que les petits alternent entre baignade et châteaux de sable, les plus grands enchaînent les tours de toboggan et les parents flânent à l'ombre. "On a beaucoup travaillé pour préparer cette réouverture donc pouvoir enfin l'appliquer et voir des personnes qui sont satisfaites de ce qu'on met en place, c'est gratifiant", se réjouit Manon Barataud, la directrice adjointe du domaine de Champos.

La baignade surveillée est désormais possible au lac de Champos. © Radio France - Adèle Bossard

Le toboggan a ainsi rouvert au public pour la saison, tout comme la baignade surveillée, accessible depuis quelques jours. En revanche, les pédalos resteront rangés tout l'été. La direction a renoncé à les louer car les mesures sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus, et notamment la désinfection, auraient été trop contraignantes.

La direction indique également que l'accès au domaine est limité à 400 véhicules par jour cet été. Un système de réservation en ligne est mis en place pour les samedis, dimanches et jours fériés, c'est-à-dire les jours où le site accueille d'habitude plus de 400 personnes.